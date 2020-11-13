宅經濟造就美國房屋修繕市場對電動工具及園林工具需求大增，連帶精密齒輪大廠鈞興-KY也受益，但因新台幣兌美元匯率狂升吃掉獲利，第三季稅後淨利0.77億元，創同期新高，EPS攀升至1.61元，改寫近7季新高。前三季EPS為4.07元。

鈞興第三季合併營收5.85億元，營業利益為1.13元，但因新台幣匯率升值，認列匯損接近3千萬元，稅前淨利0.92億元，本期淨利0.77億元，EPS從去年同期1.49元增至1.61元，主因是電動工具及園林工具客戶訂單需求強勁所致。前三季合併營收13.71億元，本業利益2.2億元，稅前淨利2.25億元、本期淨利1.94億元，EPS由去年同期4.27元降至4.07元。

鈞興看好電動工具、園林工具等主要客戶新產品訂單持續放量，第四季營運可望淡季不淡。鈞興表示，鈞興持續深化既有客戶訂單外，也積極開發電動工具、園林工具等其他客戶增加訂單，目前整體在手訂單能見度看到今年底，每月接單表現可望超過去年同期。

(工商 )