美歐英央行總裁12日齊聚歐洲央行舉辦的線上論壇，儘管新冠疫苗研發傳出重大進展，但歐美疫情復燃、確診病例激增之下，三巨頭同聲對全球經濟展望示警。聯準會主席鮑爾強調，疫苗對經濟而言非立即見效的萬靈丹，未來幾個月的復甦仍面臨挑戰。

鮑爾周四指出，輝瑞藥廠實驗中的新冠疫苗有正面發展，中期來看是令人開心的好消息。但他也提醒，美國經濟尚未步上完全復甦軌道，考量到感染病例猛增恐使近來的復甦力道變弱，評估疫苗進展對美國經濟的影響言之尚早，特別是在近期內。

鮑爾強調，疫苗不是救經濟的萬靈丹。隨著新冠疫情加速擴散，「未來數月恐充滿挑戰。」

新冠疫苗喜見重大進展，但鮑爾點出其中仍潛藏不確定性，對疫苗運送的時機和物流流程提出質疑。

鮑爾提及美國經濟反彈既不平均也不完全，他表示，「我們確實看到經濟穩定復甦，但也目擊疫情在美國進一步蔓延這個主要風險。」

鮑爾對疫苗能否提振經濟持保留態度，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）及英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）也同聲附和。

歐央總裁拉加德表示，對於疫苗傳出好消息，她不想得意忘形，畢竟疫苗能不能量產及有效管理，仍被打上問號。

拉加德敦促貨幣與財政決策者持續提供支援，以免全世界在等待疫苗問世的漫長過程中，遭受長期損害。

鮑爾亦一再做過類似的呼籲，要求華府決策者在此非常時期支撐家庭和企業，他敦促國會在財政政策上加把勁。

英央總裁貝利則說，儘管英國央行內部的經濟學家已將對疫苗研發的期待，納入最新經濟預測，但全球疫苗開發尚未全面啟動。貝利另提到，英國的經濟復甦「非常不平均」，低薪勞工的失業情況尤其嚴重。

(工商 )