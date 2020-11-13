美國總統川普至今仍不願面對可能敗選的事實，如今又針對31家陸企實施制裁令，讓陸美關係在下一任美國政府出爐前再有紛爭。對此，投行傑富瑞（Jefferies）分析師李裕生表示，這些遭到美國限制投資的大陸公司，主要是以川普簽署的行政命令來限制，未來生路就看拜登是否放行。

川普以行政命令限制美國實體投資有大陸解放軍相關背景的陸企，包括華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國交通建設、中國航空工業集團、中國鐵建、中國船舶重工集團、熊貓電子等31家陸企。據《路透》報導，李裕生認為，該行政命令有3大問題。

李裕生表示，包括該禁令上市陸企、禁令的範圍，是否涵蓋美國境內管理的離岸註冊基金，以及如何限制指數型基金投資，例如MSCI、富時等指數公司，都有這些上市陸企被納入成分股。以中國移動為例，美國實體對該公司投資比重為2.74%，相當於在外流通股份的10%，主要以被動投資為主。

李裕生認為，這些上市陸企股票可能面臨衝擊，但公司基本面不會受到打擊，主要是執行方式仍取決於未來入主白宮的拜登手上，拜登政府的對華政策，可能會推翻或是從寬執行川普簽署的行政命令。

(中時新聞網)