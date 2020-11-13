受到颱風梵高外圍環流及東北風影響，今(13)日各地天氣不穩，對此，氣象局表示，從明日開始水氣逐漸減少，愈晚雨勢會逐漸緩和，到了周日東北風減弱氣溫逐漸回暖，各地天氣將趨於穩定，不過氣象專家彭啟明也提醒，要小心「秋老虎」發威，需多注意溫度上的變化。

根據氣象局資料指出，明日天氣和今日大致相同，由於大氣環境不穩定，各地多少有零星降雨，而雨勢最顯著的地區仍落在宜蘭、基隆北海岸及大臺北山區一帶。不過好消息是水氣有減緩趨勢，愈晚雨勢逐漸緩和。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周日開始環境水氣偏乾，天氣轉趨穩定，北部、宜蘭、花蓮都有機會見到陽光露臉，而中午高溫可以到30度左右，是相當舒適的天氣。而氣象專家彭啟明也說明，下周天氣會明顯回溫，是相當典型的「秋老虎」天氣，要注意溫差。

到了下周一東北風減弱，氣溫回升；天氣也轉趨穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及大臺北地區偶有小範圍降雨；下周二至下周五(17日至20日)水氣更少，僅東半部地區有零星短暫雨；高溫持續回升，白天感受溫暖，但須注意日夜溫差大。

連2周迎好天氣小心「秋老虎」 專家曝放晴時間點(影片來源/天氣風險 WeatherRisk)

(中時新聞網)