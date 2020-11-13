投資臺灣事務所13日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添6家中小企業擴大投資30億元，包括亞東綠材、點鑫產業、合信聯合企業、特耐第國際、圓方圓興業及昌達精密工業。目前「中小企業加速投資行動方案」已召開64次聯審，通過423家中小企業投資約1,802億元，帶來17,497個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣3大方案已帶動717家企業投資約1兆1,387億元，預估創造95,495個本國就業機會，後續尚有44家企業排隊待審。

亞東綠材是臺灣第一家廢寶特瓶回收處理工廠，可處理全臺50%寶特瓶產出量。因應市場對環保產品成長的需求，計劃招募47名本國員工，斥資近5億元在桃園市觀音區興建造粒/除汙廠及熱值回收廠，以生產高端應用的瓶級及長纖級產品，提升產品附加價值，將其打造成再生PET酯粒的生產基地，及減少廢棄物的產生並將能源利用最大化，希冀以高階技術成為循環經濟之領頭羊。

點鑫產業從事禽畜肉品加工業，以國內市場銷售為主，為連鎖餐飲業如王品、摩斯漢堡、航空空廚、早餐店、便利商店等企業提供客製化、多元化之產品。為迎合現代人快速生活步調，速食料理產品是市場主流，期望以標準化、規格化提供給消費者更多元的選擇，計劃招募140本國員工，斥資逾10億元在雲林科技工業區興建2廠，導入智慧化生產機械，同時引入ERP系統串聯各部門間業務，提升生產效率，也為消費者食品安全把關。

合信聯合企業以過去在豪華遊艇五金之加工經驗，轉型生產金屬工具桌及工具櫃，主要供應Seville Classics、Simple Human等國際知名品牌，成功進入Costco、Walmart、Amazon等知名大賣場及電商通路，由於目前產線已飽和，計劃招募42名本國員工，斥資近10億元在屏東加工出口區及高雄大寮整建2廠房，同時設立研發中心，持續推動智慧化產線布置，提高產品附加價值，進而帶動產業升級，實現公司CSR與IPO長期目標。

特耐第國際是生產汽車零件製造商，主要產品有引擎腳、避震器座、三角架鐵套等項目，擁有自有品牌「TENACITY」行銷全球5大洲95國，其中日系車款可達整體營銷的80%。由於國際AM市場以少量多樣需求為主，為引入更多產品線與積極轉型為知名品牌商，決定斥資逾2億元，在新竹縣湖口打造智慧工廠，建立智能化倉儲物流系統，精準掌握產銷進程，提供顧客高效率與完整的服務，同時技術扎根臺灣優化企業的國際形象。

圓方圓興業是臺灣在地各式封口機、真空封口機製造商，以自有品牌「WU-HSING」行銷北美、歐洲、亞洲、非洲等百餘國，更運用電商平台增加海外客戶與知名度。受到疫情的轉單效應，原有產線已不敷使用，再加上看好未來市場，計劃斥資逾2億元，在臺中大里工業區興建廠房，導入智慧化生產線及輸送設備，有效提升生產效率及產能，持續研發新品及特殊封口機，以客製化服務建立業界口碑，將為國內創造6個工作機會。

昌達精密工業為專業電腦數控車床加工廠，製造與銷售精密五金零件，用於光纖接頭、醫療設備、氣動元件及汽機車零件等領域，除供應國內所需之外，亦外銷到美國、英國、德國、比利時、日本及東南亞等地。為持續深耕醫療及汽車產業，及強化生產線管理，預計擴大投入近3千萬，在新北板橋既有廠房導入智慧聯網系統，可即時管理分布於多廠區及樓層之製程，達到精實管理、產品可追溯之成效，將為國內創造2個就業機會。

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