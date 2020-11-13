經濟部國際貿易局為協助我國業者開拓新南向市場消費商機，13日於台北舉辦「2020新常態．新場景．新商機」成果發表會，分享新南向最新市場商情，以及後疫情時代下的貿易拓展策略，現場約150家業者參與。

本次發表會以分析後疫情時代廠商可運用之行銷模式為主軸，針對許多海外買主不再倚賴傳統通路及實體展覽活動，轉而在線上查詢及採購產品之趨勢，提出9種新貿易攻略，包括數位行銷科技的運用、B2B跨境電商作法、數位廣告投放策略等，以及在常用的Google、FB廣告外，也能與當地流行的社交媒體及APP合作，提高產品曝光機會。另外，也分享我國區塊鏈技術如何應用於清真食品驗證，幫助業者減少申請驗證所需的時間，讓產品能順利進入海外穆斯林市場。

貿易局局長江文若表示，新南向市場人口眾多及結構年輕，深具潛力，值得我商積極拓展。貿易局針對當地消費族群及產業進行深度市場調研，並結合臺灣旅遊及觀光特色規劃出創新拓銷活動，使國外買主更加認識臺灣優質產品及文化。此外，貿易局也積極透過與外國政府談判，協助國內業者解決海外市場進入障礙，幫助業者順利拓銷海外市場。

貿易局「新南向市場創新行銷開發計畫」自108年推動以來，已輔導超過200家業者開發新南向市場。例如今年成功掌握到泰國飯店業者需要能源管理產品來降低營運成本，因而協助國內業者將智慧電流裝置拓銷至當地市場；以及發掘印度因空汙及疫情嚴重而欲改善空氣品質的需要，促成國內業者將可消滅病毒的空氣清淨系統引進當地市場。

(工商 )