品冠近來推出新單曲〈愛你需要練習〉，日前與全聯合作「爸爸回家做晚飯」單元錄製，他與全聯先生要拍攝節目前，心情緊張，品冠透露自己平時較少下廚，因為曾在家中廚房發生「煎魚慘案」，當時從冷凍庫裡取出來的魚未解凍就直接下熱油鍋，差點把廚房燒了，十分可怕。

他隨後被禁止進廚房開火，至今沒有解除，他這次透過錄製節目，有機會下廚，他兒女看到影片後，直誇：「爸爸原來你這麼會煮，我們從來沒有吃過你煮的東西耶，以後可以換你煮給我們吃嗎？」品冠重拾下廚的信心，笑稱下廚禁止令，應該會逐漸放寬。

而品冠新歌邀來大陸歌手薇婭跨界合唱，因為疫情影響，在錄音前，他們沒真正見過面，錄音採用「雲錄製」方式進行，2人分別在杭州、台北邊錄製邊監聽溝通討論，更從半夜2點錄到清晨，品冠在錄音室製作剪輯後，為求成品更有甜蜜感，他說服薇婭再進行補錄，在花了一個通宵，才順利完成。

薇婭在大陸是知名帶貨、直播主，品冠日前與薇婭直播連線互動，

他即興改編〈愛你需要練習〉成購物版本，嗨唱：「剁手需要練習，血拚需要練習，重複提醒自己要交定金。」獲得網友讚賞。

(中時 )