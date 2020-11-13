尚渤投資管理公司（Thornburg）CEO Jason Brady指出，投資人可關注全球性科技或軟體企業，因為它們的企業價值及營收都不斷創高，加上全球央行放水，市場利率偏低的原因，股價表現也亮眼。

整體而言，美國大選後，可聚焦不易被稅率影響或影響較小之企業，以及具可持續性商業模式及價值超標之企業為上策。

對於美國大選過後展望。Jason Brady認為，選後將有更大波動，主要因為全球經濟復甦將更加緩慢，由於疫情影響導致全球各地發生大規模的封城或鎖國，導致經濟復甦更加困難，高失業率，以及要花費更高經費在經濟刺激措施，來推動很基本的復甦及反彈，我預期更高波動率將會在全球各地發生。

Thornburg的策略保護投資人降低下檔風險，是我們針對投資人及機構組織所創建的，我們對於要持有甚麼資產及投資組合，有更好的見解，值得驕傲的是，固定收益績效表現波動率極低，我們的Sharpe Ratio及下檔風險保護措施表現卓越。

此外，目前美國房貸利率約3％，當2023年如果美國聯準會（Fed）開始升息，對房地產的衝擊。Jason Brady認為，低利率刺激房地產業，包括個人用房地產、特別是豪宅，遠離都市的像是郊區，包括像是Thornburg所在地Santa Fe，當地房地產非常火熱。

不過，大型都市的辦公室房產，大型都市的multi-family房地產（多個家庭所集合成的住宅型態），以及零售業皆相當慘澹。由於零售業跟辦公室價格，對於利率特別敏感。

所以自2008年以來，低利率政策確實刺激部分經濟復甦，也確實對房地產業很有刺激作用，但是另一方面，仍將有部分房地產業將面臨很大的挑戰。

(工商 )