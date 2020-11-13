陳勢安13日舉辦加盟索尼音樂記者會，並推出新單曲〈心之所往〉。他形象親民，深受廠商喜愛，目前手上擁5代言，吸金上百萬元，其中他首度代言男性私密肌保養品，直言，「沒想到歌聲受青睞之餘，還有其他部分受認同，是蠻驕傲的代言。」被問及使用方式？他害羞：「整組都可以擦，用了感覺很保濕。」

他日常勤運動、流汗，表示私密處保養品也會有止汗、除臭，身體較乾淨清爽，第一次使用時，他直呼「感受很冰涼，嚇一跳，有抖了一下。」也時常推薦給身邊男性友人。他希望未來能接下呵護女性的用品，舉例衛生棉、口紅等。自認很愛購物的他，在雙11購物節，花了10萬元買家電用品，更購入要價20萬元的國外設計師的手工羊毛椅， 他澄清沒有要炫富，「一直都很認真工作，想買很久了」。

在記者會上，他邀來好友吳姍儒（Sandy)到場力挺，私下好交情都因愛購物而結緣，陳勢安透露錄製新歌時想著吳姍儒，她昨送上聽診器，要他多傾聽自己內心的聲音。他近期正忙籌備新專輯，進度約9成，預計在明年初推出，這次親力親為許多細節，讓他想起剛出道推出專輯《天后》，不幸遇到公司倒閉，只好自己剪製MV，服裝是他用對折價購入，感嘆從此不論遇到多大艱辛都會撐下去。

陳勢安曾和昔日戰友畢書盡鬧不和，之後鮮少聯繫，畢書盡在今年結婚生子，有特地恭喜畢書盡？他表示有聽別人說此事，「沒有很確實發生什麼事，因為2020發生滿多事，很祝福他一切順利、平安。」

陳勢安舉辦記者會。（吳松翰攝）

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