2020新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍戰前4戰新世紀黃蜂和福添福嘉南鷹戰成2勝2敗平手，關鍵的第5戰和可能封后的第6戰，將於明（14）日在台北市青年公園棒球場展開最後殊死戰。

為了迎接2020球季的最後高潮，中華民國壘球協會特別邀請，近期在實境綜藝節目「全明星運動會」中，既有顏值又有實力的胡宇威和夏和熙這對「全明星運動會」雙帥，擔任2020新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍戰第5的開球嘉賓。

至於可能決定年度總冠軍金盃誰屬的第6戰，則是迎來力挺新力旺企業女子壘球聯賽的台中市運動局局長李昱叡，而他不僅為辛苦一整年的女壘選手們加油打氣，同時也力邀企業女壘聯賽的2021新球季，能夠繼續在台中帶來精彩賽事，台中市願意成為企業女子壘球聯賽的最佳後盾。

邁入到第5年的2020新力旺企業女子壘球聯賽總冠軍戰第5戰和第6戰，將在台北市青年公園棒球場開打，相關賽事訊息可上官網查詢， 或上網搜尋「企業女子壘球聯賽」臉書粉絲專頁。

中華壘協歡迎喜歡並且支持女壘的球迷朋友們踴躍入場，一起到台北青年公園棒球場，為身手一流的台灣女壘選手加油吶喊，感受壘球的魅力，同時所有季後賽場次，FOX體育台也將會場場直播。

(中時 )