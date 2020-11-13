志信（2611）因子公司美麗灣投資的台東美麗灣渡假村，經仲裁庭判決，台東縣政府須以6.3億元買回，持股約六成的志信今年第三季列了3.32億元業外損失，稅後虧損2.32億元，EPS-1.34元。13日公司董事會決議買回2百萬股庫藏股，以維護公司信用與股東權益。

庫藏股買回股份種類為普通股，買回總額上限為6.24億元，預定買回期間在109/11/16~110/01/15，預定買回200萬股，買回區間價格4.96~8.00元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。

志信今年前兩季賺124.5萬元，EPS0.00元，前三季累計營收4.46億元，虧損2.33億元，EPS-1.34元。公司7月7月曾公告，為活化資產，充實營運資金，董事會通過出售投資性不動產案，土地位於基隆市暖暖區金華段，授權董事長辦理土地買賣相關事宜。當時法人估售地利益約有3億元。

(工商 )