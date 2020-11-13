美中科技大戰不斷延燒，川普政府對大陸華為祭出最嚴厲的制裁，大陸官方亟欲加快半導體國產化，但仍面臨不少艱鉅的挑戰。對此，大陸中科院及清華、北大等9大名校都對華為表達幫忙的意願，然而，任正非卻最不願意看到這一幕，即所有人都來做光刻機，一旦大陸整個科學界都只盯著眼前的光刻機，很容易誤了國家其他更重要的大事。

根據大陸《商業經濟觀察》報導，華為心聲社區網站日前發布任正非對大陸9大名校校長座談會上的談話，這些名校齊聚華為參觀拜訪，其中很重要的一件事就是與任正非討論「卡脖子」的問題。先是中科院加入研發光刻機領域，後又有9大名校願意參與，毫無疑問這是令人振奮的好消息。

報導指出，但萬萬沒想到的是，9大名校的好意卻被任正非拒絕。任正非對9大高校的校長表示，大學不要管當前的「卡脖子」，大學的責任是「捅破天」。

原來，任正非不是不想盡快度過難關，而是他最不願意看到這一幕，所有人都來做光刻機，一旦國內整個科學界都只盯著眼前的光刻機，很容易誤了國家其他更重要的大事。

報導分析，任正非的想法很樸素又很震撼，有人做光刻機，很好，但如果科學界都來做光刻機，國家未來二三十年的科技發展靠誰？他說，對於頂尖的綜合性大學應該往「天上」走，不要被這兩、三年工程問題受累，要著眼未來二、三十年國家與產業發展的需要。

任正非認為，大學是要努力讓國家明天不困難。如果大學都來解決眼前問題，明天又會出來新的問題，那問題就永遠都解決不了。你們去搞你們的科學研究，我們搞我們的工程問題。

(中時新聞網)