行政院發言人丁怡銘昨(12日)大動作召開記者會，拿出網軍圖卡指控台北市牛肉麵節冠軍店家皇家傳承牛肉麵使用萊牛，最後證實為烏龍控訴，重創政院聲譽，也遭網友公幹，但有網友指出行政院背後真正目的，更問「現在還有人記得嗎」。

丁怡銘烏龍指控一事，成為近兩天來的熱門話題，在野黨人士紛紛親赴麵店力挺支持店家，丁怡銘也連兩日登門下訂單致歉。但對此有PTT網友指出，當初是台北市長柯文哲要求標示萊豬，但在一張圖卡跟一場記者會後，話題已經全部轉為萊牛。

網友在PTT八卦版表示「一張製圖20分鐘，就輕鬆把議題帶走了」，另一名網友也PO文「只能說高啊，誰說政院只會作圖？柯文哲訴求是標示萊豬，結果現在反過來變成北市牛肉麵冠軍是不是用萊牛，是黃姍姍還是柯在說謊？」

鄉民也留言：「真的是高招」、「現在沒人在討論標示萊豬了」、「直接把球丟回國民黨進口美牛」、「人家精的很」、「早就都算好了」、「轉移焦點成功」、「大家現在討論的都是要不要去吃牛肉麵」。

(中時新聞網)