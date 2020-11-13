遠百（2903）年度日本弘前市物產展自即日起全台開展，包括遠百信義A13、板橋大遠百、轉投資頂級超市citysuper等同步登場，今年特別推出號稱每10秒就能賣出一顆蘋果，每年產量超過40萬噸的七種夢幻蘋果。

遠百總經理徐雪芳指出，青森縣以蘋果聞名，號稱每10秒就能賣出一顆蘋果，每年產量皆超過40萬噸，其中尤以弘前市蘋果，產量穩居日本第一，更被賦予「日本第一的蘋果王國」美名。且不只是產量，品質更是聞名遐邇，甜美而多汁形象，加倍受到台灣民眾喜愛，每年銷台多達3萬噸，此次日本弘前展開展遠百信義A13引進七種夢幻級蘋果、現場展售各式蘋果系列伴手禮，有望帶動兩位數業績成長。

而除最受矚目的蘋果系列商品外，在二次元商機熱潮中，更攜手日本超人氣動漫角色「初音未來」系列商品，並推出經典傳統伴手禮，包含和果子燒、蘋果汁、味噌湯等人氣商品。

citysuper超市亦集結數十種青森蘋果、逾百款進口伴手禮、零食還原蘋果公園打卡景點，此外還有初登場熱銷第一名的青森農協蘋果汁、滿滿海味的即食扇貝味噌湯包等，預計有望帶動業績與人潮拉升一成以上。

(工商 )