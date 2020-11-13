櫃買中心13日表示，對湧德電子公司（3689）違反重大訊息申報及資訊申報規定處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，湧德電子公司之子公司泉德電子股份有限公司於108年6月10日經董事長核准向湧德公司承租廠房，惟湧德公司未依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序及上櫃公司資訊申報作業辦法規定發布重大訊息及公告，而遲至109年11月4日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反規定，櫃買中心對該公司處違約金新台幣5萬元。

(工商 )