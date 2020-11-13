湧德公司違反重訊申報 遭處違約金5萬元 21:192020/11/13 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心13日表示，對湧德電子公司（3689）違反重大訊息申報及資訊申報規定處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，湧德電子公司之子公司泉德電子股份有限公司於108年6月10日經董事長核准向湧德公司承租廠房，惟湧德公司未依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序及上櫃公司資訊申報作業辦法規定發布重大訊息及公告，而遲至109年11月4日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反規定，櫃買中心對該公司處違約金新台幣5萬元。 (工商 ) #湧德 #櫃買中心 #申報 #違約金 #電子公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 矽力-KY違反重訊規定 處3萬元違約金 16:592020/11/13 財經 萬華預鑄工法社會住宅300戶招標 預定2024完工 14:452020/11/13 生活 口罩國家隊再出包 違法售千萬片 04:092020/11/13 生活新聞 獎罰並行 台南嚴格管控蚵棚保麗龍浮具回收 15:572020/11/13 寶島 櫃買下周三場業績發表會 璟德等9家上櫃公司輪番登場 10:512020/11/13 財經 台通賣地 業外將大進補 04:102020/11/13 證券．權證 陳勢安5代言吸金上百萬 狂推男性私密處保養好驕傲 21:012020/11/13 娛樂 稽查預售屋 僅1案沒違規 04:092020/11/13 財經焦點 新北桃園聯手 抓水汙染現行犯 04:092020/11/13 地方新聞 林全上火線 揭東洋代理疫苗真相 04:102020/11/13 產業．科技 財經熱門新聞 政府不救？ 晶片熱過頭 陸半導體龍頭爆負債近7000億 - 財經 疫情告終還很久！美股開盤漲200點 陸電動車股又狂飆 - 財經 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 美最後一刻喊停 TikTok被判緩死 北京回應了 - 財經 解決晶片「卡脖子」 任正非曝最不願看到這一幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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