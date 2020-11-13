台股周五（13日）加權指數收高13,273.33點，較上周五（6日）的12,973.53點累計上漲299.80點，周漲幅為2.31％。群益證券看下周台股指數區間為13,000-13,500點，下周看好四大題材類股，包含：被動元件股、通訊股、散熱股、航運航空股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.上市櫃公司10月總營收達3.24兆元，月增1.8％，年增率亦由負轉正，成長0.8％，為今年來單月新高，更為歷年10月次高、歷史單月第三高。前十月總營收28.25兆元，僅次於去年同期的28.63兆元。

2.金控公司前10月獲利出爐，整體金控累計稅後盈餘3,295億元創新高。全年挑戰3,500億元高於2019年全年的3,499.88億元。

3.高盛預測，2020年全球國內生產毛額GDP衰退3.9％，2021年將會強彈6％，2022年再擴張4.6％，這比IMF預估的2020年全球經濟將萎縮4.4％，2021年將擴張5.2％更為樂觀。

(工商 )