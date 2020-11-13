佳冬23歲青年陳丰以年紀輕輕已創業5年，高中開始烤餅乾賣賺零用錢，大一則正式開工作室經營烘焙事業，起初靠創新的「拜拜蛋糕」在鄉間一舉成名，打出知名度後節慶訂單接不完，旺季的總營收比一般上班族薪水高出10倍。

陳丰以從小喜歡烘焙，而讀佳冬高農時，因常在媽媽經營的理髮廳幫忙招待客人，耳濡目染下也對做生意有興趣，某日他一時興起，萌生試手藝兼賺零用錢的念頭，於是開始烤小餅乾在理髮廳賣，而後不僅零用錢賺飽飽，還有了創業資本。

「在鄉下就是要賣節慶相關產品！」陳丰以相當有生意頭腦，他說，若在鄉下賣高檔烘焙品，肯定是自找死路，因此他從節慶商品下手，而最具代表性的就是菜市場常見的拜拜蛋糕，不過要賺錢就要創新，所以他選擇戚風蛋糕作法。

他說，傳統的拜拜蛋糕是海綿蛋糕體作法，口感較扎實，而戚風蛋糕作法製出的口感雖與一般市面販售的生日蛋糕一樣，但因「沒人用戚風蛋糕作法製作拜拜蛋糕」，所以他以不一樣的口感在鄉間取得大勝利，不僅一舉成名還訂單接不完。

打出口碑後，陳丰以的烘焙手藝深獲肯定，不論推出何種商品都賣光光，他說，旺季時的總營收可以是一般上班族的10倍之多，不過他也很謙虛地表示，他還沒達到最理想的創業狀態，找到商品主軸是他還要努力的部分，唯有主線發展才能走向管理層面。

(中時 )