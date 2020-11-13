彰化縣員林市39歲張姓清潔隊員，傍晚被妻子發現陳屍自宅，緊急通報警消到場，無奈張男早已沒有呼吸心跳，警方發現張男陳屍房間床上，四肢身體已僵硬。

據了解，張男家中經濟狀況不錯，平時花錢豪爽，喜歡賭博，打手遊，曾一個晚上輸掉3、40萬，可能周轉不靈，他那臺車子也是貸款的；有隊員私下表示，張男平常工作還算認真，對隊友很慷慨，個性豪爽，揮霍百萬在打遊戲，與父親關係不和睦，最近上班都沒有發現異狀，突然這樣大家也都很錯愕。

警方表示，今天下午５點左右獲報，抵達現場時發現張男躺臥在二樓臥室床上，已經沒有氣息，且床邊地板發現有炭盆。初步調查現場沒有打鬥痕跡，應是沒有外力介入。但詳細死因仍有待調查釐清。

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