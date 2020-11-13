儘管台銀最近面臨嚴重傷兵問題，就連「雙塔」謝宗融、林郅為都因傷無法上陣，13日在花蓮觀護盃面對健行科大，台銀仍然不想輸給學生球隊，台銀總教練陳國維只好12日先找「POLO」周暐宸懇談，期望他能發揮「小中鋒」的應有價值。

結果身高僅190公分的周暐宸做到了，不僅全場攻下24分，更守住健行外籍中鋒安科爾，幫助台銀94比90險勝健行科大，陳國維說：「我跟暐宸都打過小中鋒，我相信他能扛下這個位置，進攻是他強項，防守比他高的洋將也沒問題。」

周暐宸賽後不禁開玩笑表示，「因為健行都給我投，其實對上安科爾，我的空間還蠻大的，我只是很不滿好幾球都只有舉手，就被裁判吹了犯規，反正我就是聽從教練團吩咐，不讓他在好的位置接到球。打回小中鋒，彷彿回到高中感覺。」

「這場球賽的壓力在我們這邊，所以我昨晚還請張博勝去跟大家說，這場比賽輸不得，不管我們狀態怎樣，都不該輸給學生球隊，」陳國維說，「幸好我們每個上去的球員都打出強悍的攻守，讓我看出他們企圖心，也給他們正面鼓勵。」

只是陳國維高興不了多久，因為台銀又添一名傷兵，劉韋辰第3節不小心扭傷左腳踝，賽後初步檢查，他的扭傷程度比林郅為還嚴重，陳國維無奈表示，「一個盃賽又傷了3個球員，我真的不知道該說什麼了，只好期望他們趕緊康復。」

14日上午11點將由健行科大與九太爭搶今年觀護盃第5名，下午1點台銀跟璞園爭奪季軍，下午3點則由台啤與裕隆爭冠。

(中時 )