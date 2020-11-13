恆春獨立書店「紅氣球書屋」在疫情期間生意逆勢成長，而在「1111書店歇業潮」後，更是看好實體書店的發展。（謝佳潾攝）

全台數十家實體書店日前為對抗折扣流血戰，掀起「1111書店歇業潮」，而雖僅歇業1天但漣漪不止，不少出版商 、通路端與讀者都持續關注相關議題，在疫情間生意逆勢成長逾1倍的恆春獨立書店紅氣球書屋，更是看好後續發展。

日前因有電商在雙十一購物節推出「書籍66折」優惠搶客，引發全台數十家實體書店掀起「1111書店歇業潮」，在11月11日當天歇業1天以示抗議，參與其中的紅氣球老闆娘郭德慧說：「我們不是要針對網路書店或連鎖書店，而是無情的折扣流血戰。」

郭德慧指出，經營實體書店遇到的最大瓶頸，就是打折這件事，國外書店有規定價格及售價規範制，前者是硬性規定價錢不得降售，後者則規範新書在出版1年內最多打幾折，這是對作者與出版商的尊重，而多年前也有同業拋出「新書售價規範」，可惜未受重視。

她說，一定會有人覺得「1天的歇業抗議」是某種程度的情緒勒索，但事實顯示，在1天的歇業抗議後，是愈來愈多人關注實體書店的相關議題，舉凡出版商、通路端與讀者，大家開始思考，書籍不似滷肉飯，可以減低成本後降價求售。

她有信心道，「1111書店歇業潮」的討論熱度至今不減，加上今年6月疫情受控制後，書店業績較往年同期成長1至1.5倍，可見大家是需要實體書店的，且獨立書店與在地連結深，它不單是書店，更是生活與深度旅行的媒介平台。

(中時 )