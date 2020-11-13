迪士尼（Disney）的串流服務Disney+在周四是正式上線一周年，雖然今年新冠肺炎疫情讓各國採取封鎖措施來防疫，重創電影等娛樂事業，但居家娛樂需求讓Disney+用戶數急增至近7,400萬個，成迪士尼業績的救命草。

迪士尼周四公布迄10月底止第四季度營收年跌23％至147.1億美元，仍然高於市場預期約142億美元。扣除一次性項目後每股虧損0.2美元，遠低預期虧損0.7美元。

儘管疫情打擊迪士尼的電影與主題公園等業務收入，但Disney+需求增加和迪士尼趁疫情整頓主題公園事業，讓其虧損低於外界預期。

Disney+上線一年來，全球用戶數已達7,370萬個，是迄3月底止第二季用戶數約3,350萬個的逾兩倍。隨著各國封鎖防疫增加居家娛樂需求，接下來每一季用戶數不斷大增。

相較之下，其主要對手網飛（Netflix）迄9月底止第三季全球用戶數逾1億9,500萬個，但增長已出現飽和跡象。Disney+也領先其他對手許多，Hulu和ESPN+目前用戶數分別為3,660萬個和1,030萬個。

迪士尼2020年度營收年跌6％至653億美元，從2019年度獲利104億美元逆轉為虧損28億美元，主要是電影與主題公園受疫情重創拖累。

執行長包正博（Bob Chapek）強調直接對客戶的業務成亮點，是公司未來發展的關鍵，因此將繼續增加串流業務的投資。

Investing.com分析師安沃（Haris Anwar）看好迪士尼將從疫情危機中壯大起來。

但外界認為Disney+給威瑞森電信（Verizon）用戶的一年免費試用期在周四結束，這些用戶願不願意付費收看就成為Disney+重要考驗。

(工商 )