「台灣經濟還會好5年！」城邦媒體集團首席執行長何飛鵬13日在台中市建築經營協會「大師講座」，談及房市相關議題時指出，從去年至今、台灣翻天覆地的改變，中美貿易戰、台商回流，帶進大量資金、增加工作機會再到薪資水平提升，讓台灣經濟向上，房市追價就是榮景的例子，他樂觀預期台灣經濟還會好5年！

惟提到近期的房市追價榮景，何飛鵬表示，「如果房價漲的是高價的豪宅，民眾無感、也不會造成太大影響；但當房價漲的是平價住宅，就會牽涉到居住正義失衡的問題」。他認為，要抑制民間游資大量投入炒作平價住宅，政策上「選擇性信用管制」是最有效的方式，一人擁有2戶以上的房產，購買第3戶就要信用管制。

對此，台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，站在業者的角度，希望不動產市場是穩定成長，更應像一條緩緩前進的河流，而非快銷創造一時輝煌。

邱名仕提到，建商目前遇到的問題是，土地價格飆漲，在台商回流湧入的這波熱錢下，推升台幣價值，使台灣經濟格局熱絡，帶動國內投資、銀行也順應浪潮紛紛提供低利貸款，產生大效應，推波房地產的熱潮。

擁有超過30年媒體工作經驗的何飛鵬，今日以「人生國學讀本」為題，與台中市建經協會的200名會員們，分享至聖先賢的智慧之海，進行一場徜徉人生與國學相結合的知識饗宴。

邱名仕指出，何飛鵬是台灣創辦最多雜誌與出版社，也是台灣最大出版集團的創辦人與經營者。「勤於筆耕且樂於分享」報章雜誌常見何飛鵬的精采專欄，他亦曾以「自慢」為名出版的十本系列經驗談，可以看出他蘊含的深厚人生歷練、自我修養。

何飛鵬時時掌握時代潮流與社會脈動，不斷地自我挑戰，亦帶領出版團隊開創出多種不同類型和主題的雜誌與圖書，其創新多元的出版理念，常為國內出版界開啟不同想像與嶄新視野。

迎接網路世界，探索數位出版、線上社群、線上創作、閱讀分享平台，是何飛鵬現在的興趣與重點工作，從熱愛的詩詞古文中，體悟到「一心自慢任平生，也無風雨也無晴」；並以「明鏡止水，唯止能止眾止」作為自己修身處事的原則。

「開卷有益，知也無涯」，何飛鵬經由蘊含人生智慧與百態的古文、詩詞，將人生、國學和職場文化相結合，指引人生成功者們在無止境的修煉之路上，攀登遊歷「境」的層次，並對體悟人生與做人處世兩大部分，進行更詳細的分享與探討。

(工商 )