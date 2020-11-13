經濟部執行政府紓困政策13日公告會展業及貿易業109年第4季薪資補貼申請須知，並自11月16日起受理申請。本次紓困將繼續提供企業10月至12月至多3個月的薪資及一次性營運資金補貼，員工薪資補貼為每位正式員工經常性薪資的4成，最高每人每月補貼2萬元。

新冠肺炎疫情蔓延全球，迄今國際間疫情仍然嚴峻，各國為防疫安全仍採邊境管制措施，造成實體國際經貿交流活動及會展活動無法進行。貿易局為紓緩業者營運壓力，繼本年9月提供會展業及貿易業第3季紓困補貼後，再次延長辦理第4季紓困補貼，盼協助企業穩定員工就業，並安定社會及經濟發展。

除上述紓困措施外，貿易局為協助業者突破疫情爭取海外訂單，擴大推動協助業者數位轉型工作，並與產業公協會自11月16日起合辦8場數位行銷直播說明會，包括食品、紡織、塑膠石化、機械、金屬、建材、生技醫材、交通等領域。貿易局也建置數位貿易學苑線上學習平臺，提供更全面的數位行銷課程，以強化業者數位貿易能力，持續拓銷海外市場。

(工商 )