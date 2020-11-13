資深音樂人陳子鴻、陳建騏13日出席全新數位華語音樂管理平台「音樂霸」記者會，兩人有感於過去音樂創作版權不時發生盜用侵權等問題，特別到場力挺「音樂霸」發表，陳子鴻提及30年前創作一首歌，創作人僅拿幾千元就簽下「讓渡書」，無從得知該曲之後使用狀況且再無任何收益，如今音樂數位化已是趨勢，為了讓更多新世代的音樂創作者獲取應得的收益，決定支持愛徒、「音樂霸」創辦人丘旺蒼；好奇由「音樂霸」整合管理創作人版權，對傳統唱片公司影響？陳子鴻說：「不會有影響，這是趨勢，我寧可由一個好的平台發行、整合市場，實體減少但數位增加，其實是正面往前看，是不錯的發展。」透露韋禮安、張芸京等歌手之前翻唱的歌曲，已透過音樂霸成功發行。

曾擔任北京喜歡音樂總經理的丘旺蒼，是陳子鴻的愛徒，也是陳建騏的軍中同袍，提到他創辦「音樂霸」平台，陳子鴻第一個念頭是：「你瘋啦！」陳建騏則是：「太佩服，這麼厲害的想法。」音樂霸於5年前開始籌備，陳子鴻欣賞丘旺蒼（旺旺）為理想付出一切的傻勁：「我蠻佩服旺旺可以做這個事情，花那麼多時間還不知道會不會成功。從建立到成形，我記得好幾年了，鍥而不捨得精神讓我還滿佩服的。」並盛讚20年交情的丘旺蒼：「人格我絕對相信，做事又正派，為人可百分之百信任！」看好「音樂霸」前景，「資料透明，可幫我們省去很多人為疏失」。

陳建騏大學時就認識丘旺蒼，都是玩團的，當兵時，旺旺先一步進入藝工隊，「是他把我選進去當鍵盤手，有同袍情誼。」又說：「他退伍後成立一個錄音室，2003年我做《地下鐵》音樂劇原聲帶，他很阿莎力地出借錄音室，讓我錄完整張專輯。」陳建騏覺得丘旺蒼有理想又聰明，創立「音樂霸」平台還自己寫電腦程式，提到入行以來是否在版權上吃過悶虧？陳建騏說：「不確定是否有悶虧，詞曲版權公司網絡非常健全、廣大，可全世界收到，從美國收到的錢不是直接進台灣，可能要先進過亞洲區，或從澳洲到新加坡再到台灣，經過非常多手。容易造成報表不即時，而且經過會費、手續費、稅金這麼多道費用，音樂霸的作法可減少損失。」

陳建騏表示：「音樂人很多都沒有版稅概念，透過網路簡單地整合大家的想法，比如編曲、樂手、錄音師可以各分多少版稅。」認為在這個平台上，只要參與的人都同意，甚至用平台可認識到不認識的音樂人一起共創，「藝術家性格有時比較踏不出去，但透過此平台的社群功能及好玩的介面，可看到每個計畫，歌手是誰和製作人是誰」。串聯不同的人，在網站上把合約內容定得非常清楚，沒有糾紛，陳建騏說：「我是很推薦的。幾乎所有訊息都是透明的，透過版權公司收版權費要兩、三個月才收得到，在平台上可以每天上去看，不管錄音版權或重製權都可以看得非常清楚。音樂霸算中間處理的平台，但可以看到原始資料，看到分配。」

陳子鴻（右）與陳建騏今出席記者會。（Music Bravo音樂霸提供）

(中時 )