美國總統大選落幕，美媒宣布民主黨候選人拜登勝選。民進黨政府被質疑事前押寶現任總統川普，外界擔心拜登上台後會修理民進黨嗎？前國民黨立委蔡正元表示，台灣地位沒那麼重要，只要民進黨政府不惹事，拜登不會修理台灣。

蔡正元接受《觀點-唐湘龍時間》專訪時表示， 基本上不會，因為民主黨人的國際事務經驗是很豐富的，因為台灣地位沒有那麼重要，雖然讓他們不爽，但他們不至於揮手來給台灣來個大耳光；更重要的原因是，他們會忙著去跟中國大陸喬出一個雙方都可以接受的一個交往架構，中國大陸心裡大概有底，可能會討論哪些問題、雙方要守哪些規範？

蔡正元指出，民主黨拜登當總統，他會重返國際組織、要回去WHO等等。要不然美國快變成孤立主義國家，成一個孤零零的老人。所以拜登要重返國際組織，會跟中國大陸一起合作或者是摩擦，所以中國大陸仍是他們重中之重的重點。

蔡正元認為，台灣不惹事，是民主黨能順利跟大陸打交道的重要原因。兩個大人正在喬事情，你在旁邊敲鑼打鼓，不是讓美中認為你在挑戰他們嗎？民進黨政府若聰明，不惹事、不講話，保萬全是最重要的作法。

(中時新聞網)