蕭敬騰（老蕭）跨足Youtuber新領域，14日將在YouTube推出特別企劃《蕭房車》，為此，他今晚在信義威秀出席宣傳活動，搶先分享首集精華花絮，老蕭在片中隨機訪問路人，緊張模樣可愛又逗趣；老蕭於活動前受訪，坦言不擅長搭訕：「很卡，我比較內向，什麼人都想找，但又怕。」突破「怕生」心魔後，老蕭與團隊耗時約三周完成首集影片內容。

老蕭近來跨足各領域，不但拌麵賣破紀錄，手搖茶飲更是業績長紅、一年間連開分店，然而閒不下來的他，近來更投入《蕭房車》影片拍攝，跨界YouTuber與素人互動，親自參與每一集的創意與企劃發想。這次計畫醞釀近一年，老蕭今晚出席快閃活動，現場以「星光大道」形式舉行，為首播暖身；片中，老蕭替一位素人小孩的爸爸過生日，孩子的媽從旁協助，將正在工作的爸爸騙出來慶生、打算送上驚喜，未料惹得素人爸不悅，「口氣不好、滿有殺傷力」。

聊到再度嚐試跨界，老蕭透露一開始規劃影片內容以邀請知名人物為主，「但後來覺得這樣太累，請藝人要橋檔期，很多東西我覺得會被限制住，所以還是想跟素人，當然未來不排斥（邀藝人合作）。」他謙虛表示自己並非專業網紅且時間有限，《蕭房車》預計未來每兩周上一支新的影片，「拍攝前、播出前都會經過被拍的素人允許才公開，希望大家看得開心，但不強求（點擊率），畢竟這不是我的主業，還是希望音樂上的作品讓大家喜歡」。

老蕭今出席記者會。（吳松翰攝）

老蕭今出席記者會。（吳松翰攝）

(中時 )