愛紗自爆20歲上日本牛郎店。

日本女星千田愛紗2000年來台參加電視台的美少女選拔脫穎而出，隔年就成功以女團出道，團體解散後繼續在台灣發展演藝事業，2007年成為大嘴巴主唱，有不少膾炙人口的熱門歌曲；去年結束3年婚姻後，近期轉當YouTuber，日前更在節目自爆20歲去日本牛郎店的經驗，被服務得很不好意思。

愛紗被問到有沒有去過公關店，她馬上想起20歲的回憶，她表示新宿歌舞伎町有很多牛郎店和酒店，那時候她很好奇裡面的狀況，認為自己成年（日本成年為20歲）了，「我應該要去了解一下」；進去消費之後讓她大開眼界，「從廁所回來後他（牛郎）就會拿毛巾給你（妳），就會覺得自己好像是女王或是公主一樣」，但她也強調那是第一次也是最後一次。

而她也知道有日本最紅牛郎稱號的「羅蘭」，看過他的各種訪問影片，發現羅蘭真的很會說話，也是有內涵的男生，大讚「真的很有魅力」。

而節目還安排3名「牛郎」服務愛紗，但最後公布身分原來是她的好友們，分別是宗華、李至正和史丹利，讓3人一起幫她慶生。

(中時新聞網)