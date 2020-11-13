創立於2004年、有「矽谷最神祕獨角獸」之稱的大數據分析公司Palantir，其共同創辦人兼董事長 Peter Thiel也是川普昔日在矽谷盟友，在今年軟體即服務(Software as a Service ,SaaS) IPO（首次公開募股）投資浪潮下，該公司受到市場熱烈關注。Palantir在12日盤後公布2020 年第三季（截至 9 月 30 日），營收年增52%、達2.894 億美元，遠優於市場預期。

Palantir今年Q3財報營收開出亮眼成績，其中來自企業營收貢獻1.27 億美元、年增35%，政府業務1.63 億美元、年增68%。不過，該公司營業虧損達 8.478 億美元，主要是該公司在上市後，支付員工 8.47 億美元分紅費用。Palantir 營運長 Shyam Sankar在財報視訊會議上提到，疫情推動全球各政府衛生單位更積極升級軟體系統下，該公司前景仍相當看好。

Peter Thiel曾在2016年美國總統大選支持川普並擔任其顧問，加上該公司承攬大多數為政府包案，上市前也從美國國防部手上取得 9120 萬美元的合約，替美軍在未來 2 年向陸軍研究實驗室提供研究與開發等項目。不過這次美國大選卻沒有再替其提供意見，專家認為，該公司在接政府案件的同時，也在擴張民間客戶的業務，使其營運降低白宮主人給予的影響。

該公司上市方式也不同於IPO，主要是透過類似音樂串流平台龍頭Spotify直接掛牌上市，Palantir於9 月 30 日在紐約證交所掛牌上市，參考價每股為7.25 美元。截至12日收盤價14.58美元來計算，該公司股價上市至今上漲超過58%。

(中時新聞網)