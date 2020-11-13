國道三號南下105.6公里處發生大貨車翻覆意外，僅剩一側車道通行，造成車輛回堵。（翻攝照片／邱立雅新竹傳真）

國道三號南下105.6公里處，介於茄苳與香山交流道中間，13日晚間9點30分許，傳出一輛大貨車翻覆，車上載有營建土方灑落一地，目前僅一側車道可通行，車輛回堵約6公里，時速僅20至40公里，相關單位獲報前往現場處理中，詳細事故原因仍待警方釐清。

(中時 )