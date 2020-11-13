國道翻車 大貨車載土方翻覆 國三新竹茄苳南下段車龍回堵 21:562020/11/13 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號南下105.6公里處發生大貨車翻覆意外，僅剩一側車道通行，造成車輛回堵。（翻攝照片／邱立雅新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號南下105.6公里處發生大貨車翻覆意外，僅剩一側車道通行，造成車輛回堵。（翻攝照片／邱立雅新竹傳真） 國道三號南下105.6公里處，介於茄苳與香山交流道中間，13日晚間9點30分許，傳出一輛大貨車翻覆，車上載有營建土方灑落一地，目前僅一側車道可通行，車輛回堵約6公里，時速僅20至40公里，相關單位獲報前往現場處理中，詳細事故原因仍待警方釐清。 (中時 ) #公里 #側車道 #通行 #大貨車 #單位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭屋交流道轉彎路窄險象環生 議員促縣府重視改善 18:512020/11/12 寶島 嶺東無名巷恐成「台鐵便道」無路燈翻版 市府：優先處理 18:022020/11/12 生活 文藝再興高機能 坐擁城市綠景 04:092020/11/12 產業．科技 楊梅交流道北上專用道交通桿屢遭「拔柱」騎士無故遭殃 21:362020/11/12 生活 高雄聯上鉑金 展現建商體貼學 04:102020/11/13 全球財經 野外玩家最愛 皮卡車型購買因素大盤點 16:192020/11/13 汽車情報-汽車新聞 日晴夜星 前鎮之星訴說的城市光景 17:302020/11/13 生活 桃捷綠線G06施工 車道將縮減 19:002020/11/12 寶島 環狀線北環段Y26站16日開發招商說明會 14:322020/11/13 區域情報-台北 看屋筆記：楠梓區銳揚天鵝堡（基地＋實價登錄分析） 16:312020/11/13 建案開箱-高雄 社會熱門新聞 她洗澡到一半 見男演員「全裸握鳥」闖入狂抖驚喊：快出去 - 社會 台大3天2輕生 倖存者曝「踏著屍體上來」殘酷真相 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 陸軍203旅士官在營內房間尋短 同袍驚見嚇傻 - 社會 北捷驚見馬尾妹「蛇纏脖」 還對一旁婦吐信 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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