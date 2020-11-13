109學年度新北區高中數理及資訊學科能力競賽於11日結束，總計47校568人參加的這項激烈競賽，新北市私立竹林高中在生物、地球科學、資訊、數學及化學等競賽項目中，一舉拿下9面獎牌，竹林高中年年得獎，實力相當雄厚。

竹林高中在今年的競賽中獲得獎項分別為地球科學張盛翔第一名、謝瑋鈞第七名，生物葉曜暟第二名、游雅晴佳作，資訊鄧星宇第八名、潘彥群佳作，數學林秉萱第四名，化學馮道可第六名、楊之葶佳作。連續兩天的賽程，6項競賽即有 9人得獎，展現該校學生在數理資訊學科的學習成果。獲獎同學在分享自己學習經驗時，可說有一個共通之處，就是自制力，大家幾乎異口同聲的說，給自己養成一個習慣，讀書的時候讀書，玩樂的時候玩樂，兩者必須清楚切割，否則兩邊都失去樂趣。

地球科學榮獲第一名的張盛翔說，他會投入地科領域，是因為有一次強颱侵襲卻沒放颱風假，讓他從「颱風放假標準」的好奇，轉而對大氣科學產生濃厚興趣，國三時就自己在臉書經營氣象粉專，以播報氣象為主，同時還結合他喜歡的動漫風格，相當聰明的融合各項興趣。生物第二名的葉曜暟表示，他不想當書呆子，所以空閒時就打籃球來活絡腦子。

數學第四名的林秉萱運用數學能力計算「遊戲王」及「決鬥聯盟」完美起手的機率或特定牌型的期望值來增加勝率，成為她最舒壓的娛樂。化學第六名的馮道可對於學習則有著無限的熱情。地科第七名的謝瑋鈞則提到做的題目越多越感到自己孤陋寡聞，反而激勵他更加努力。資訊第八名的鄧星宇才通過APCS八級檢測，認為自主學習相當重要。

佳作的楊之葶說：不懂就要問！生物佳作的游雅晴以手工藝紓壓，資訊佳作的潘彥群則以寫程式當娛樂。同學們興趣多元，在學習和娛樂間取得很好的平衡，玩出真正的實力。

竹林高中校長顏麗珠表示，竹林在科學養成教育上不斷深入精研教材教法，提供各種不同學習刺激給學生，幫助他們找到自己的學習方向，進而獲致足以持續提升自我學習成就的方法；108課綱強調素養教育及學生的自主學習能力，竹林多年來即以這樣的教育方針輔導學生，因此能在各項科學競賽中獲得傲人的成績，看見學生的成長和不斷進步，全校師生都非常開心，也期許第二天的數學及化學科能再傳捷報。

(中時 )