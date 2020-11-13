以下四個星座省錢成性，要看到他亂花錢、衝動購物根本是不可能的事，而也因為生性勤儉，往往讓他成為同年齡的人之中最早買房的那一個！

▍1.摩羯座

對摩羯來說，節省已經成為一個習慣，是生活中的一部分，他的物欲很低，不太會衝動購物，就算現在有什麼火紅的東西也不太會跟風購買，就算身邊朋友都買了、都洗腦他買了有多棒，他也不為所動。因為他消費最講求實用性，如果用不到，就算多便宜也不亂花錢，而且摩羯工作又很認真，努力賺錢，不知不覺存摺就擁有好幾桶金。

▍2.巨蟹座

巨蟹因為怕吃虧，所以不太愛花錢，能殺價的地方絕對殺價，大家搶著買單的場合立刻尿遁開溜，家裡堆一大堆雜物都捨不得丟，為了省幾個零錢看起來傷心又傷神，總給人摳門不大方的印象，讓人很難聯想到當他在買自己覺得必要的東西的時候，幾萬幾萬的花都不眨眼！

▍3.天蠍座

天蠍只想要把錢花在刀口上，他花錢很有計劃，因為對他來說，消費就是種策略，他會仔細的審查自己的花費細項和消費目標，只把錢花在最重要的地方。但這不代表他不願意花大錢，如果他想變美，就絕對不會把錢拿來買垃圾食物，但會花時間研究購入最適合自己的保養品，會花錢買教練課，如此理性消費，難怪會默默成為朋友之中的小富翁。

▍4.金牛座

說到省錢星座，絕對少不了金牛座，對金牛來說，累積財富就是他畢生志業，從小到大他都秉持著省錢的座右銘，雖然偶爾會被笑摳門，但他完全不在乎，這樣的個性影響下，他常常就成為同年齡朋友中最早買房的那一個。

(中時新聞網)