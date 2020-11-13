嘉裕晚間公告，擬在2021年第1季終止台灣Armani品牌服飾代理業務，並將移轉給台元紡織，正與品牌方協商中。

嘉裕西服發布重大訊息指出，擬在明年首季移轉台灣Armani品牌服飾代理業務予台元紡織，目前正與品牌方協商中，包含台灣代理權、存貨轉移、百貨業者合約等；中國代理業務仍將留在嘉裕旗下繼續發展，以發揮資源妥善配置效益。

由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接掌嘉裕董事長後，積極著手整頓公司業務，轉型已有初步成果，嘉裕在今年9月取得國防部空軍及海軍軍服供售標案，訂單金額上看新台幣21億元。

嘉裕指出，將全力投入資源，以提供國軍高品質軍服與供售站服務，並持續調整代理品牌經營架構。

嘉裕成立於1969年，由楊炳連創立，裕隆集團入主嘉裕後，已故裕隆集團執行長嚴凱泰2004年一手引進熱愛的義大利精品品牌Armani西裝，包含Giorgio Armani、Emporio Armani、Armani Exchange等，嚴凱泰曾是Armani最佳代言人。（編輯：潘羿菁）1091113

(中央社)