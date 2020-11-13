香港39歲女星莊韻澄（前藝名：莊端兒）外型性感，擁有火辣E奶身材，更時尚在社群網站秀出養眼照，吸引超過15萬粉絲追蹤。然而莊韻澄不僅拍照尺度大膽，在感情方面也是速戰速決，上個月才在生日當天公開與圈外男友呂成忠（Joe）戀情，昨(12日)就已登記結婚，開心宣布自己正式升格為呂太太。

莊韻澄公開戀情不到1個月，昨日火速與小5歲圈外男友Joe登記結婚，她更在社群網站與大家分享結婚喜悅，「感謝各位今日抽空見證，我正式成為呂太，我愛你們。」也透露因疫情關係，會擇日補辦婚禮。

莊韻澄婚紗照一張比一張還性感。(取自莊韻澄IG)

當然莊韻澄也曝光了多張婚紗照，只見照片中的她，穿著深V純白婚紗甜蜜依偎在老公身旁，整個人洋溢在幸福氛圍中，接著她更換上大膽的透視裸紗，養眼好身材令人移不開目光。

其實不久前莊韻澄的老公Joe才遭人爆料失業又破產，還在外頭欠下200萬港幣的債務。不過莊韻澄並未因此動搖結婚念頭，反向媒體表示早就知道Joe破產，兩人財務獨立，她也不會替對方還債，還貼心地為Joe駁斥失業謠言，稱Joe現在是自己的經紀人，免費為她工作，更不會因對方過去而違背承諾，不離不棄的真愛令人感動。

(中時新聞網)