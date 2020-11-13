賴清德副總統今出席「國立台北大學企管系70週年系慶」，肯定該系70年來春風化雨，為台灣培育無數英才，也期盼系友們發揮創業精神，讓台灣的經濟持續進步、發展。

副總統致詞時表示，台北大學企管系已經有70年歷史，橫跨四個世代，系友涵蓋最資深的「三年級生」及最年輕的「八年級生」。今天受邀參與70週年系慶活動，他深感榮幸，也代表蔡總統祝福活動圓滿成功，更要感謝台北大學企管系70年來春風化雨，為台灣培育無數英才，不管是在政府、學界或企業界，都有非常好的表現。

副總統提到，台北大學企管系最早可以追溯到民國39年，從當時的建國工商管理訓練班，到中興法學院，一直到今天的台北大學企管系，發展的歷史可以說是台灣社會工商發展的縮影。早期透過系友前輩將國際新知帶回國內，系友前輩也出去創業、克服種種困難，在台灣一波又一波的經濟振興過程中，都有系友們的傑出貢獻。

他說，此外，有些剛畢業不久的系友也投入創新行列，運用最先進的工業4.0技術或投入文創產業，這些對於台灣未來的經濟發展都非常重要。

副總統指出，受到武漢肺炎的影響，時代已經出現轉折，產業鏈重組，再加上工業4.0人工智慧的時代已經來臨，台灣未來在經濟發展上的挑戰，只會比以往更多，而不會更少，如果再加上地緣政治的變化，我們的挑戰將更加艱鉅。

他說，期盼系友們能夠發揮以往創業及幫助台灣經濟發展的精神，在台灣社會面對新挑戰的時候，繼續幫助台灣克服各種困難，讓台灣持續進步、經濟持續發展。

最後，副總統再次感謝系友會榮譽理事長郭智輝的邀請，並期勉剛畢業的系友們能夠學習前輩的精神，在未來人生的路途上走得更順、走得更遠，並祝福台北大學校運昌隆。

(中時 )