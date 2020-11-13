太魯閣國家公園偕同林務局攀登奇萊東稜尋覓興建避難山屋位置，一行10人抵達海拔3000公尺太魯閣大山北鞍三叉營地，因山區大雨濕冷，傳有3人高山症發作，出現失溫等症狀，入夜雨勢加大，救難人員地面待命中，若天候允許，明一早直升機吊掛救援。

奇萊東稜。(山友提供)

一行包括太管處7人、林務局3人組成聯合隊伍，本月9日從奇萊登山口出發，預計8天行程走奇萊東稜，進行避難小屋場勘，訂16日從研海林道下山。林務局新城工作站表示，太管處在磐石中鋒、北鞍及大理石3營地規劃興建避難小屋，向林務局申請用地，目前選點評估中，因此才聯合組團出發探勘。

奇萊東稜。(山友提供)

花蓮聯管處新城工作站主任余蘭君說，3名上山的同事有2人是巡山員、1人是高山協作，都有登山經驗，工作站人員與上山同事每天都以無線電密切聯絡，昨得知有3人略感不舒服，今一早從鐵線斷崖出發，下午走到三叉營地，天氣又濕又冷，陸續出現失溫現象，目前在海拔2943公尺的三叉營地紮營等待救援。

余蘭君說，近日山區天氣不穩定，且會勘的磐石中鋒、北鞍及大理石3個地點，海拔約在2700到3000間，沿著稜線走路況不是很好，不少路段必須靠繩索攀爬，又是重裝，非常辛苦，持續保持聯繫得知現場狀況，盼明天一早氣候能穩定，希望同事們趕緊平安下山。

消防局表示，39歲危姓工作人員出現疑似高山症情況，頭痛、咳嗽且呼吸有異音，無法行走，那姓高山協作膝蓋有舊傷，陳姓工作人員也有失溫現象。已透過消防署申請空勤總隊出動直升機，如果天氣許可，預計清晨6時10分出動直升機吊掛，若因氣候無法執行吊掛，計畫組成救難隊伍徒步上山救援。(中時/王志偉報導)

(中央社)