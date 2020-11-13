近期越來越多人休假會去逛手作市集，台灣知名手作平台Pinkoi將於接下來連續兩個週末，於臺中歌劇院集結80家布織類品牌舉行主題市集，另外人稱花的故鄉的田尾也將於這週末(14-15日)舉辦「種子與手作市集」，喜歡手作、植物的文青們可以趁這個週末去中部走走逛逛。
Pinkoi Market品品市集將於14日到15日、21日到22日連續兩週末，於臺中歌劇院登場，邀請多個品牌以編織、絹印、刺繡等不同技藝，應用於服裝、配飾、寵物、母嬰用品上，除80家國內原創織物品牌外，還邀請10家海外布織物設計品牌一同參與，另外也在這兩個週末規劃6場期間限定布織物工作方，還安排免費設計師講座，為鼓勵使用Pinkoi Pay，凡於市集期間使用Pinkoi Pay購物，單筆消費金額滿新台幣599元即可兌換市集限定編織袋＋刺繡別針一組，出示Pinkoi 會員資格還能兌換市集限定自製明信片。
全台花卉集散地的彰化縣田尾鄉，一直是許多熱愛種植植栽的消費者喜愛的地方，而彰化縣田尾鄉休閒農業協會，在正值秋收的季節裡推出「有種生活 種子與手作市集」的活動，除種子創作作品市集外，還有許多手作體驗，活動地點就在田尾知名景點菁芳園舉行。
(中時 )
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