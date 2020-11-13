台大社會系在臉書發起互挺團。(圖取自台大社會系臉書)

台大校園不平靜，5天內傳出3起意外，引起各界關注。對此，台大社會系稍早在臉書社團成立「互挺團」，並說明希望大家彼此多關照，相互支持。文中也提到，老師相當樂意當大家的後盾，最後也匿名分享了一段話，感動大票人「大家一起的話，或許就可以比較勇敢了」。

台大的互挺團是由台大社會系上的18位老師所發想，並強調「想跟同學一起成立互挺團」。在這多事之秋，我們想告訴大家，老師們也很樂意擔任大家的後盾，一起商量各種事宜。更強調有需要聊的，或有什麼需要協助的地方，生活或課業需要喘息的，「都請寫信來或FB私訊，我們都非常歡迎」。

文中也詳細說明，除了個別老師相約之外，「系館三樓的319室也會有老師進駐，歡迎大家直接走進來聊」。文末感性寫道，「作為你們的老師，我們挺你，也很想跟你一起成長」，最後也匿名引用學生的話，「大家一起的話，或許就可以比較勇敢了。」

文章發出後近千次的轉載，更有社會系學生感動留言，「有時候，我真的很慶幸自己讀台大社會」，其他網友則表示「溫暖到讓我這不是台大的人都想哭」、「雖然我不是台大人，不過看到朋友轉貼這篇文，看完還是感動到想哭，社會系有這麼溫暖的老師們真的好幸運」。

各位同學大家好 我們是系上的18位老師，想跟同學一起成立互挺團。在這多事之秋，請大家彼此多關照，相互支持，我們知道你們很多人已經在這樣做了。我們想告訴大家，老師們也很樂意擔任大家的後盾，一起商量各種事宜。如果大家有需要聊聊什麼的，或有什麼... 由台大社會發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)