台灣大學13日下午再傳校內學生墜樓意外，由於已經5天發生3起不幸事件，台大社會系師生成立「互挺團」，給校內的彼此溫暖。不料，才剛因為行政院發言人丁怡銘牛肉麵案出事的綠營側翼網紅「焦糖哥哥-陳嘉行」，卻在貼文下方「大內宣豬牛」，引爆師生群體悲憤，開罵。

台大日前接連發生學子墜樓及上吊身亡等2起不幸事件，不料13日下午將近3點時，又有1名台大學生在該校社科院圖書館旁有學生墜樓。台大於今天傍晚證實此事。

因近日台大校內已傳出多起意外，台大社會系也就此在臉書粉專貼文表示，系上的18位老師想跟同學一起成立「互挺團」，請大家彼此多關照，相互支持，老師也很樂意擔任大家的後盾，一起商量各種事宜。台大社會系也表示，「如果大家有需要聊聊什麼的，或有什麼需要協助的地方，生活或課業需要喘息的，都請寫信來或FB私訊，我們都非常歡迎」，貼文也吸引數千人留言按讚。

但令人意外的是，「焦糖哥哥」卻在該貼文下方留言，「如果各位同學不嫌棄可以來我餐廳吃飯，『牛肉、豬肉』都是檢驗合格的，也有素食，也能找我聊天，大家平安，打擾了」。

貼文一出，引起台大學生譁然，紛紛在貼文留言，「你真是有夠白目」、「笑死，用這波大家正在難過的消息，來操作廣告，有夠蹭，吃相可以再難看一點，要不要乾脆告別式，在你餐廳舉辦？」、「剛剛道歉完就在四處蹭打廣告，有夠厲害」、「美意被焦糖葛格的留言弄歪了」、「台大現在發生悲劇，焦糖還打廣告」，也有網友Tag中山大學社會所所學會，「把焦糖帶回去！」。

疑似發現留言引起學生怒火，焦糖也在一段時間後刪了留言。也有網友表示，「焦糖只會刪文刪留言不會道歉？當大家沒有備份？」。

前親子台主持人「焦糖哥哥-陳嘉行」，在台大意外傳出後，在台大社會所臉書「互挺團」貼文留言，歡家大家到他的餐廳吃飯，牛肉、豬肉都檢驗合格，引起爭議，但隨後已自行刪除留言。(圖/翻攝自批踢踢)

各位同學大家好 我們是系上的18位老師，想跟同學一起成立互挺團。在這多事之秋，請大家彼此多關照，相互支持，我們知道你們很多人已經在這樣做了。我們想告訴大家，老師們也很樂意擔任大家的後盾，一起商量各種事宜。如果大家有需要聊聊什麼的，或有什麼... 由台大社會發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)