受限邊境管制，外貿協會率18國駐台代表團改進行國內的「2020年臺灣科技與創新之旅」，今日來到不織布大廠南六企業進行參訪。南六董事長黃清山當場宣布，對到訪的各18國（地區）各贈送20萬片口罩，總計一次送出360萬片。

各駐台代表對此除紛紛表達衷心感謝，表示自身國家人民必能感受到這項來自台灣的愛心。計入此次的360萬片，南六企業對全球各國口罩的捐贈量將突破1000萬片大關。

貿協董事長黃志芳(左)與南六董事長黃清山(右)合影，由南六宣布捐贈18國各20萬片口罩。(貿協提供)

貿協董事長黃志芳表示，受到疫情影響，台灣業者出國拓展業務受阻，相同的國外業者來台洽商也遭受困難，這時最好的方法之一即是讓駐台機構擔任台灣與各國商務聯繫橋樑。因此貿協舉辦「2020年臺灣科技與創新之旅」活動，廣邀各駐臺代表、商務官等參訪台灣優秀產業，讓各代表將國內優秀企業推薦給自己國家政府及企業。

南六為全台最大亞洲第二的不織布生產大廠，也是本次防疫國家隊的重要成員。黃清山於受訪時提到，雖近期新冠肺炎疫苗問世，但受限疫苗產能及有效性等問題，口罩仍將成為人類長期的必需品；即使未來疫情告一段落，各國在防疫產品及建立自主防疫產業需求仍將持續存在，因此南六將在口罩、防護衣、隔離衣等醫療產品所需的不織布上持續投入。

科技與創新之旅共計2天1夜活動，參訪大江生醫(新冠病毒檢測機及生技產品)、南六企業(口罩與熔噴布)，台灣之光福灣巧克力(全球巧克力冠軍)及智崴科技(體感經濟，包含飛行劇院及最新5G與360度VR體感體驗) ，推介台灣創新和科技產品，希望促成合作商機。

(中時 )