華夏科技大學智慧型機器人研究所學生葉佩玲以腦波訊號強化與中醫穴道關係分析的產學研究期中報告成果作品，報名國立臺灣大學110學年度機械研究所系統控制組博士班甄試，以優異的第三名成績獲得錄取，為華夏科技大學建校以來，第一位考入國立臺灣大學機械研究所的應屆畢業生。

葉佩玲預計110年6月自華夏科技大學智慧型機器人研究所畢業後，將直接進入國立臺灣大學就讀，葉佩玲目前就讀於華夏科技大學智慧型機器人研究所，也是華夏科技大學商管學院院長高哲翰教指導華夏科技大學校園「鑫馬社團」的社長。目前同時擔任企業管理系物聯網概論、區塊鏈概論、實務專題等課程的學習型助理。

華夏科技大學智慧型機器人研究所學生葉佩玲為華夏科技大學建校以來，第一位考入國立臺灣大學機械研究所的應屆畢業生。（華夏科技大學提供）

根據熟悉葉佩玲同學的華夏科技大學工程暨科技學院院長兼智慧型機器人研究所長林志隆教授私下轉述，葉生曾擔任研究所班代表以及研究所助理等職，也是國立臺灣師範大學王偉彥教授科技部計畫「人類動作引導之機器人深度學習的演算法（Robotics and deep learning algorithm guided by human actions）」的學習型助理。

為華夏科技大學建校以來，第一位考入國立臺灣大學機械研究所的應屆畢業生，對於華夏科技大學商管學院與智慧型機器人研究所，不但是葉佩玲個人生涯規畫的一小步，預計也是未來華夏科技大學與國立臺灣大學、臺灣師範大學進行學術交流的一大步。

華夏科技大學董事長孟繼洛、校長陳錫圭同時表示，在華夏科技大學學生只要表現傑出，一定會被看見。

(中時 )