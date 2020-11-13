疫苗有望問世的利多刺激消退，成長股資金回流到價值股的表現也在周三開始反彈，但在美國大選選後幾乎篤定敗選的川普仍不願面對，甚至發動法律戰開拓新戰場，加上12日簽署行政命令，將包括華為等31家陸企列入美國實體禁止投資的名單，導致陸股周五表現疲弱，歐股則是漲跌不一，道瓊期指則是盤前上漲逾200點。美股周五開盤上漲206.38點、以點29,286.55開出。

截至台北時間晚間10點35分，道瓊指數上漲180.39點或0.62%、暫報29,260.56點；標普500指數上漲22.61點或0.64%、暫報3,559.62點；那斯達克指數上漲70.5點或0.6%、暫報11,780.09點。4大科技巨頭股價漲跌互見，VIX指數下跌逾4%。

費半指數大漲1.54%，高通、nvidia以及AMD等股價普遍上漲，台積電ADR股價更是大漲2.77%。

包括華為、海康威視、中國移動以及中國電信等31家陸企遭到川普政府制裁，導致美國的投資機構必須放棄對這些陸企的投資，大陸電信股13日大跌，這次首次被列入制裁名單的中國移動以及中國電信股價分別重挫逾5%、7%。

不過，近期漲勢凶猛的大陸電動車在美掛牌股價依然大漲，蔚來汽車大漲8%、小鵬汽車大漲7%、理想汽車飆漲27%，美國電動車大廠特斯拉則是下挫0.84%，為自本周科技股重挫以來，主要幾檔仍未大幅反彈的股票。

至於疫情方面，美國新增確診人數單日首度突破15萬人，歐洲疫情急速升溫，預料這個冬季疫情將持續延燒，多國也做好封鎖行動措施抵抗疫情，與此同時又是聖誕節消費旺季，歐美第四季經濟成長面臨極大壓力。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾、歐洲央行 (ECB) 主席拉加德、英國央行總裁貝利在歐洲央行論壇討論疫情與經濟復甦問題，Fed主席鮑爾表示，疫苗到來並非代表經濟就會馬上復甦，隨著病毒的傳播，未來幾個月可能具有挑戰性，強調各國政府必須加緊經濟刺激措施維持成長動能。

(中時新聞網)