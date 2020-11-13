印度國防研究暨發展組織（DRDO）推特證實，由DRDO研發的升級版皮納卡多管火箭系統，日前於奧里薩省巴拉索爾縣昌迪普綜合試射場試射成功。未來升級版皮納卡多管火箭系統將取代現有的MK-I，供陸印、印巴邊境的印度陸軍部隊使用。
DRDO推特表示，升級版皮納卡多管火箭系統快速發射6枚火箭，並成功完成多個任務目標。《印度快報》指出，這次的升級任務由DRDO底下2大實驗室─「軍備研發機構」(Armament Research and Development Establishment,ARDE)與「高能物質實驗室」(High Energy Materials Research Laboratory, HEMRL)共同完成。
相較於升級前的MK-I(射程38公里)，如今皮納卡多管火箭系統射程增加至45公里。其搭載的12枚火箭，可在44秒內全數發射；隨著6個發射器發射火箭，目標將徹底摧毀。此外，升級後還可裝上反戰車小型彈頭、高爆彈，加上裝填系統、雷達與網路系統，應用上十分靈活。
《印度快報》指出，目前印度鄰近中國大陸與巴基斯坦的陸軍陣地中，仍使用未升級的MK-I，未來將替換為升級版本。印度陸軍已斥資258億盧比(約新台幣98.6億元)增購6個團的升級版皮納卡。一旦撥交使用，可望緩解印軍面對中共與巴基斯坦時承擔的壓力。
印度國防部表示，6個團的升級版皮納卡將於2024年全數到位，包含114具具有自動瞄準與定位系統的發射器、45個指揮所，以及330輛載具。
為取代俄系同類軍備，DRDO於1980年代末期開始研發皮納卡多管火箭系統，隨後於1990年代末期試射MK-I成功。在1999年與巴基斯坦的卡吉爾戰爭中，MK-I優異的實戰能力讓印軍大量部署於陸印、印巴邊境。
《印度快報》表示，DRDO另有研發並成功測試Mk-II與導引變體版的皮納卡；前者射程約60公里，後者除達75公里外，還整合導航、控制與導引系統，並使用印度區域衛星導航系統(IRNSS)，以改良射程與精確度。
(中時新聞網)
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