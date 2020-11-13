印度國防研究暨發展組織（DRDO）推特證實，由DRDO研發的升級版皮納卡多管火箭系統，日前於奧里薩省巴拉索爾縣昌迪普綜合試射場試射成功。未來升級版皮納卡多管火箭系統將取代現有的MK-I，供陸印、印巴邊境的印度陸軍部隊使用。

DRDO推特表示，升級版皮納卡多管火箭系統快速發射6枚火箭，並成功完成多個任務目標。《印度快報》指出，這次的升級任務由DRDO底下2大實驗室─「軍備研發機構」(Armament Research and Development Establishment,ARDE)與「高能物質實驗室」(High Energy Materials Research Laboratory, HEMRL)共同完成。

印度成功試射升級版皮納卡多管火箭。

相較於升級前的MK-I(射程38公里)，如今皮納卡多管火箭系統射程增加至45公里。其搭載的12枚火箭，可在44秒內全數發射；隨著6個發射器發射火箭，目標將徹底摧毀。此外，升級後還可裝上反戰車小型彈頭、高爆彈，加上裝填系統、雷達與網路系統，應用上十分靈活。

Enhanced version of PINAKA Rocket System, developed by Defence Research and Development Organisation (DRDO) has been successfully flight tested from Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha today on 04 November 2020. pic.twitter.com/DcGkA9VXFg — DRDO (@DRDO_India) November 4, 2020

《印度快報》指出，目前印度鄰近中國大陸與巴基斯坦的陸軍陣地中，仍使用未升級的MK-I，未來將替換為升級版本。印度陸軍已斥資258億盧比(約新台幣98.6億元)增購6個團的升級版皮納卡。一旦撥交使用，可望緩解印軍面對中共與巴基斯坦時承擔的壓力。

印度國防部表示，6個團的升級版皮納卡將於2024年全數到位，包含114具具有自動瞄準與定位系統的發射器、45個指揮所，以及330輛載具。

為取代俄系同類軍備，DRDO於1980年代末期開始研發皮納卡多管火箭系統，隨後於1990年代末期試射MK-I成功。在1999年與巴基斯坦的卡吉爾戰爭中，MK-I優異的實戰能力讓印軍大量部署於陸印、印巴邊境。

《印度快報》表示，DRDO另有研發並成功測試Mk-II與導引變體版的皮納卡；前者射程約60公里，後者除達75公里外，還整合導航、控制與導引系統，並使用印度區域衛星導航系統(IRNSS)，以改良射程與精確度。

(中時新聞網)