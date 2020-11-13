寶成工業（9904）13日公布今年前三季財報，仍無法擺脫新冠肺炎疫情的衝擊！寶成今年前三季合併營收1,819.72億元、年減22.3％，創2015年以後的同期新低，因營業淨損及認列轉投資收益減少，導致稅後淨利40.02億元、年減64.7％，創2008年以後的同期新低，EPS1.36元，低於去年同期的3.85元。

同樣地，寶成今年第三季合併營收591.13億元、年減22.9％，為2014年後的同期新低，稅後淨利33.42億元、年減23.9％，也創2013年後的同期新低，EPS為1.14元，低於去年同期的1.49元。

值得一提的是，寶成今年前三季合併營業外淨收益為79.01億元、年減4.5％，主要由於今年前三季採用權益法認列投資收益為75.07億元，較去年同期減少4.15億元。其中，以寶成持股20％的潤成投資控股轉投資的南山人壽保險營運表現最為突出，今年前三季認列其相關轉投資收益為65.14億元，但仍較去年同期減少2.39億元。

寶成分析，今年前三季營運衰退，主因受到新冠肺炎疫情影響所致。其中，鞋類製造業務今年前三季營收年減24.9％，主要由於疫情爆發後，各國實施封城及其他社交疏離措施，造成全球消費意願低落，導致出貨延遲與品牌客戶訂單減少及取消，使得今年前三季生產效率及供應鏈運作，面臨挑戰，對於鞋類製造業務整體營運產生不利影響。

至於運動用品零售及品牌代理業務，今年前三季營收年減18.5％，主因是大陸地區今年第一季實施嚴格防疫管控措施，隨著大陸地區疫情較為緩和，零售活動逐步恢復正常，且在線下銷售趨於穩定與線上銷售保持增長的支持下，今年第二季及第三季營收表現，已有所回升。

為應對嚴峻的經營環境，寶成持續調整鞋類製造業務產能配置，強化生產靈活性，相關調整造成今年前三季的一次性費用增加，惟因今年前三季合併營收減少，推銷費用亦較去年同期有較大幅度的下降，加上積極推動多項費用撙節方案，今年前三季營業費用年減13.4％，使得今年前三季營業淨損44.47億元，遠不如去年同期營業淨利103.3億元。

因疫情影響製鞋接單與生產，寶成累計今年前三季製鞋量逾1.78億雙，不如去年同期逾2.39億雙，旗下各廠區今年前三季製鞋占比，分別為大陸廠占比，由去年同期13％，再降至11％；越南廠占比，由去年同期44％，再提高至46％。至於印尼製鞋占比則維持39％，及其他（含緬甸及孟加拉）製鞋占比也維持4％。

(工商 )