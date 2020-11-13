僑光科技大學教學鏈結產業，開設「客製化就業導向課程模組」成果豐碩！僑光13日舉辦「2020產學合作績優實習機構頒獎典禮」，包括台中銀行、陽信銀行、台新銀行、三信銀行、神腦國際、星巴克及王品集團等18家接受頒獎。由於僑光學生在企業實習的留任率高達35％，展現產學實習成果，創造學校、產業及學生的三贏局面。

與會的僑光科技大學董事長陳伯濤表示，該校透過「客製化就業導向課程模組」，其做法有三贏的好處，包括學生、產業及僑光都贏，該課程與業者一起合作，內容符合業者專業的要求、證照及語文等要求，經過學校三年學習、訓練，大四同學再去業者工廠或公司實習一年，若表現良好，會被留下來幫忙，讓僑光同學，畢業即就業。

第二、企業也有穩定的人才，可培養核心幹部，業者也贏。第三、僑光也贏，該校辦學主要目標之一，就是學生「畢業即就業、就業百分百」，符合學校的辦學目標。

僑光13日在該校僑光館國際會議廳，舉辦「2020產學合作績優實習機構頒獎典禮」。今年獲選為績優實習合作機構的企業，包括台中銀行、陽信銀行、台新銀行、三信銀行、開原報關、寶雅國際、神腦國際、星巴克、鼎泰豐、雲品酒店、王品集團、漢來美食、太宇工業、盈錫精密、台中精機、源豐精密、青輔實業，及橋鋒機械等18家企業。

僑光校長余致力強調，該校辦學有三大特色，一是很重視雙語教學、二是重視品德教育，及三是實習與「客製化就業導向課程模組」，從大學一年級開始，到最後一年大四，有實習的機會，讓同學能夠在「做中學」，學完了之後，有機會在企業服務，並產生該校董事長陳伯濤特別講的「三贏」狀況。

余致力當場以品德教育為例，說明人再有才華，再有知識能力，但是工作態度不好，職場價值觀不正確，這對企業或任何組織來講，絕對不是「幫手」，可能是「禍害」。

這次獲獎的績優實習企業，為近三年提供實習學生留任、無縫接軌就業，成就僑光應屆畢業學生職涯發展有成的指標企業，該校心存感激。其中，四家獲獎銀行留任該校實習生，轉為正職的人數高達80人。

僑光近年來積極回應社會需求，已從原有的商管類科系，擴充、致力於發展觀光、餐旅與資訊、設計等專業，定位為重視實務教學和產學鏈結的應用型科技大學，以培養企業需求的人才為教學目標。

僑光架構「教學、實習、就業」教學鏈結系統，從師資面、課程面，及學生學習面等面向，與產業緊密鏈結，讓學生在畢業前，即已掌握就業的職場先機。

陳伯濤強調，僑光各學院邀請優質企業一同參與課程規劃，開設「客製化就業導向課程模組」。例如，「商管學院」開設「台中銀行模組」、「設資學院」開設「盈錫大數據模組」，及「觀餐學院」開設的雲朗模組等課程，都是目前全校40門課程模組中的成功典範。

陳伯濤進一步說明「客製化」就業導向課程模組的概念，模組課程是依據該企業所需專業技能、證照與語文能力，規劃大一至大三模組課程，學生經過三年學習，銜接大四在該目標企業全年校外實習。畢業後，可直接進入該企業工作，學生與產業無縫接軌、縮短學用落差，讓僑光學子在進入職場後，不負家長所託，達到學生「畢業即就業、就業百分百」的教育目標。

另中部也是台灣精密機械的重鎮，僑光科大產學鏈結在地產業，將工科學生引進職場學習實務作業，透過實習培育人才，本次獲獎企業就有六家屬於工業廠家，驗證學校轉型的成效。

僑光在頒獎後，安排產學合作績優實習機構，分享實習合作的寶貴經驗，及實習後留任校友的成功案例。僑光科大實習、就業輔導的重點策略為運用校友資源，此次獲獎企業參加的代表，就有不少是僑光校友，希望透過校友的力量，將校園與企業結合，促進在校學生實習與就業的機會。

(工商 )