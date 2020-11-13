商研院董事長許添財13日指出，東南亞有將近3億、南亞約有4到5億的穆斯林人口，伊斯蘭市場深具發展潛力，疫情以來數位經濟帶動更大商機，台灣沒有理由再放任如此市場大餅不顧。奧丁丁集團執行長王俊凱強調，建立「信任」與「權威」是台灣打開新興市場的關鍵，而清真認證是比較嚴格的認證，台灣區塊鏈技術可應用於「清真認證的追本溯源」與解決方案，肯定能打開穆斯林清真商機。

王俊凱指出，清真認證要求，從源頭到消費者都須符合伊斯蘭教義。提出申請到完成認證並不便宜，但經過認證，產品才銷的出去，食安出現問題時也能有查證依據程，建議政府從經費上介入認證機制的推動。

經濟部國際貿易局主辦、財團法人商業發展研究院行銷所13日舉辦東協、印度年度成果發表會。今年主題為「2020新常態．新場景．新商機Normal, No More」，透過多位講者分析疫情衝擊下，拓銷東協與印度市場的挑戰與機會。王俊凱在會中分享奧丁丁的經驗。

王俊凱表示，區塊鏈技術可是各種產業的底層技術、目的打造公關透明資訊。清真認證是比較嚴格的認證，從源頭到消費者都須符合伊斯蘭教義。奧丁丁已推出的區塊鏈食品溯源系統OwlChain，目前協助台東青農做好產品歷程及溯源，也有少部份米可配上清真認證標章，順利幫助業者出口清真巿場。

(工商 )