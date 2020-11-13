行政院發言人丁怡銘指控，北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，店家皇家傳承後來拿出檢驗合格證明，丁怡銘向業者訂100碗牛肉麵致歉，收據卻出現政院統編，引發爭議。宅神朱學恒表示，丁怡銘曾傳婚外情，戀上美女刺客議員，談情時的舌粲蓮花，不輸總統府前發言人丁允恭。

朱學恒在《國民大會》節目中表示，丁怡銘以前都是在幕後，很擅長操作選舉。很多年前他曾發生婚外情，對象是嘉義美女議員，競選過了一段時間之後，丁怡銘的前妻跳出來，覺得這兩人有特別關係，因為丁怡銘說剛離婚，結果第二天這位議員就到住處嗆聲。

朱學恒表示，蘇姓女子不爽就去告這兩個人，她提供很多的資料，指丁怡銘與黃姓女議員有出遊的照片，而且每張都有註記，註記聽來妙趣橫生，充滿創意，比如「手牽著手的浪漫，沒有人比我們更能體會了」，這麼浪漫，難怪可以當行政院發言人，他的另一位前輩丁允恭也是一張嘴、舌粲蓮花。

據報導，2010年9月，蘇女控告美女議員和丁怡銘搞婚外情，法官最後以蘇女未能舉證議員和丁有相姦行為，最後判無罪。

(中時新聞網)