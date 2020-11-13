一名男網友今天（13日）上午七時搭乘北捷時，驚見讓人頭皮發麻的一幕，一名綁著馬尾的女子，不僅違反規定帶兩個寵物箱搭北捷，脖子上還纏繞著一條蛇，並對一旁的婦人吐信，畫面相當嚇人。

目擊的男網友向《ETtoday新聞雲》表示，該名女乘客當時帶一個行李箱及兩個寵物箱，箱內放有一條小蛇，但比較大條的直接纏繞在脖子上，從三重站上車搭到行天宮站才下車。「當時保全有注意到，我們這一側的人也都有發現，但為了避免不必要的恐慌，大家都沒有做出過激的反應，另一邊可能因頭髮擋住，似乎沒人看見。」

該目擊者驚嚇之餘拍下畫面，還看到女子脖子上的蛇，對後方婦人吐信，可能是視線死角的關係，婦人並未發現。

捷運有規定，乘客若攜帶寵物進站或車廂內，必須裝於寵物車或尺寸不超過長55公分、寬45公分、高40公分之寵物箱，且包裝完固、無糞便、液體漏出之虞，寵物的頭、尾及四肢也不得露出。該女子讓蛇曝露在外，顯然已違反規定。

(中時新聞網)