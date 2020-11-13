電動車大廠特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）過去多次淡化新冠疫情帶來的風險，近日更質疑快篩試劑的準確性。穆斯克推文表示，他因出現類似感冒症狀而同日接受四次檢測，其中兩次結果呈現陰性、兩次陽性，令他直喊太離譜。

穆斯克推文寫道：「有件很假的事發生了。我今天做四次新冠病毒檢測，結果兩次陰性、兩次陽性。我用的是同一台機器、同個試劑，護士也是同一位。」

穆斯克使用的是美國BD公司（Becton Dickinson ＆ Co）生產的抗原快篩。他後來改為接受準確度更高的PCR檢測，結果尚未出爐。穆斯克表示，自己出現感冒典型症狀、沒有異常狀況。 PCR檢測須動用咽喉拭子或鼻咽拭子，同時送交實驗室處理，通常24小時後才能得知結果。

BD公司9月時表示，美國多家護理之家反映他們試劑出現偽陽性現象，而該公司正在調查中。但針對穆斯克質疑失準一事，BD公司婉拒回應。

(工商 )