美國總統大選過後的新局勢持續炒熱虛擬通貨買氣。比特幣價格在11月初衝破15,000美元關卡後，近日進一步衝破16,000美元大關，創下將近3年來最高點。

CoinDesk資料顯示，比特幣價格在12日盤中一度漲至16,019美元，創下2018年1月8日以來最高點，隨後在盤中回到15,887美元。雖然外界不太清楚12日漲勢的確切原因，但估計仍是受到美國大選影響。

虛擬通貨交易商NEM交易部門主管佩雷卡諾斯（Nicholas Pelecanos）表示：「美國大選先前已使比特幣價格衝破14,000美元，因為國會兩黨都希望推出額外紓困案，對股市相對有利，而今年以來比特幣一直都與股市連動。」

他也表示：「如今共和黨主導參議院，民主黨搶下總統寶座，意味著新一輪紓困案推出時間可能延宕，這將迫使聯準會更積極實施量化寬鬆來支撐國內經濟。」

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