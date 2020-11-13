美國大選接近落幕之際，中美關係仍續緊張，許多人關切川普總統可能任期最後70天採取瘋狂舉措挑動美中之間的軍事危機。近日網路上傳出殲-20隱形戰機與新型運-20空中加油機首次進行空中對接加油操演的圖片，引發網上高度關注，陸媒並分析稱，經空中加油而加大航程的殲-20戰機可對關島等第2島鏈美軍基地執行專門的打擊任務，阻斷美軍援台「空中走廊」。

據《多維新聞》報導，大陸軍機近期持續擾台，同時也在11月11日解放軍空軍建軍71周年發布視頻，展示中共空軍快速發展的成果。在兩岸關係與美中關係緊張程度持續升高之際，大陸發布有關軍事訊息值得注意。這次殲-20首次進行空中加油，也是運-20加油機的首次，這兩款主力機種同時對接操演，對解放軍空軍有重要意義。

網上流傳殲-20與運-20空中加油機首次進行空中加油演練照片。（圖／網路）

中共空軍建軍71周年宣傳片

報導說，這組疑似解放軍空軍新型運-20加油機為殲-20隱形戰鬥機進行空中加油的畫面在網上流傳，照片雖然較為模糊，但明顯的展示出傳言已久的運-20改裝成空中加油機已經完成，開始進入實戰操演，與之進行空中加油對接的殲-20戰機也是這款戰機首次曝光空中加油畫面。

報導說，空中加油機是中共空軍目前急需的戰略裝備，現有轟油-6加油機先天限制載油量過小，難以滿足現有需求。而運-20加油機採用了先進的模組化機身加油單元（FRU）設計，有效提高空中加油時的燃油流量。此外，運-20加油機設計上加強模組化功能，以便需要時能將運-20運輸機在短時間裡改裝成加油機或是反向改裝。

報導指出，殲-20戰機是大陸自主研製的隱形戰機，若能配合運-20加油機使用，其作戰半徑將會增加，由原有的1700公里增加至2500公里，其意義在於中共空軍力量可以對關島等第2島鏈美軍基地執行專門的打擊任務，阻斷其援台的「空中走廊」。

(中時新聞網)